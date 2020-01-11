Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе « Пепси-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал результативную передачу.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 17 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард Владислав Каменев получил 7 минут и 53 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями.

«Колорадо Эвеланш» потерпел третье поражение подряд. «Питтсбург Пингвинз» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.