Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Колорадо»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе « Пепси-центр» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забил гол и сделал результативную передачу.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 17 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Форвард Владислав Каменев получил 7 минут и 53 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями.
«Колорадо Эвеланш» потерпел третье поражение подряд. «Питтсбург Пингвинз» в свою очередь одержал третью победу за последние четыре игры.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Маккиннон (Жирар, Ландеског) – 14:38' (5x4) 1:1 Блюгерс (Кагун, Марино) – 33:29' (5x5) 2:1 Ландеског (Жирар) – 38:20' (5x5) 2:2 Раст (Малкин, Кагун) – 41:14' (5x5) 2:3 Малкин (Кагун, Раст) – 55:43' (5x5) 3:3 Калверт (Макар, Бураковски) – 59:29' (6x5) 3:4 Макканн (Блюгерс, Марино) – 63:19' (3x3)
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