Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин: на Матче звёзд НХЛ я бы на тренерском мостике постоял. Знарок мне бы всё объяснил

Панарин: на Матче звёзд НХЛ я бы на тренерском мостике постоял. Знарок мне бы всё объяснил
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как воспринял новость о попадании на Матч всех звёзд НХЛ. В прошлом году форвард назвал это мероприятие шнягой.

«Изменилось ли мнение? Не знаю, что ответить. По конкурсам не в курсе. Я стеснительный такой. Как там, например, буллиты исполнять, что-то думать. Надеюсь, меня не поставят в конкурсы на скорость, потому что я тихоход. Не знаю, какое место у меня там будет, я бы на тренерском мостике постоял. Указывать звёздам? Легко. Знарку бы позвонил, он бы мне объяснил всё.

Моё отношение к Матчу всех звёзд все знают, не буду ничего такого говорить. И вообще, сейчас не до него, матчи через день», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Пусть хоть каждый день показывают». Панарин – о старом финале МЧМ и первом Матче звёзд
Егоров сходил на матч «Рейнджерс» и увидел человека, для которого нет рамок – ни в игре, ни в словах.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020