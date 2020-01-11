Панарин: на Матче звёзд НХЛ я бы на тренерском мостике постоял. Знарок мне бы всё объяснил
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как воспринял новость о попадании на Матч всех звёзд НХЛ. В прошлом году форвард назвал это мероприятие шнягой.
«Изменилось ли мнение? Не знаю, что ответить. По конкурсам не в курсе. Я стеснительный такой. Как там, например, буллиты исполнять, что-то думать. Надеюсь, меня не поставят в конкурсы на скорость, потому что я тихоход. Не знаю, какое место у меня там будет, я бы на тренерском мостике постоял. Указывать звёздам? Легко. Знарку бы позвонил, он бы мне объяснил всё.
Моё отношение к Матчу всех звёзд все знают, не буду ничего такого говорить. И вообще, сейчас не до него, матчи через день», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
«Пусть хоть каждый день показывают». Панарин – о старом финале МЧМ и первом Матче звёзд
Егоров сходил на матч «Рейнджерс» и увидел человека, для которого нет рамок – ни в игре, ни в словах.
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