Панарин: на Матче звёзд НХЛ я бы на тренерском мостике постоял. Знарок мне бы всё объяснил

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как воспринял новость о попадании на Матч всех звёзд НХЛ. В прошлом году форвард назвал это мероприятие шнягой.

«Изменилось ли мнение? Не знаю, что ответить. По конкурсам не в курсе. Я стеснительный такой. Как там, например, буллиты исполнять, что-то думать. Надеюсь, меня не поставят в конкурсы на скорость, потому что я тихоход. Не знаю, какое место у меня там будет, я бы на тренерском мостике постоял. Указывать звёздам? Легко. Знарку бы позвонил, он бы мне объяснил всё.

Моё отношение к Матчу всех звёзд все знают, не буду ничего такого говорить. И вообще, сейчас не до него, матчи через день», — передаёт слова Панарина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.