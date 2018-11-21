Панарин: Матч звёзд НХЛ — это шняга, я бы лучше в Майами поварился

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин во время инстаграм-эфира с нападающим «Даллас Старз» Александром Радуловым признался, что не горит желанием быть выбранным для участия в Матче всех звёзд НХЛ.

«Матч звёзд? По моему мнению, это шняга вообще, если честно. Приезжаешь, три дня там ходишь, фигнёй занимаешься, расписываешься. Для меня это никакого авторитета не имеет. Там выбирают реально не лучших. Я в том году думал, какую отмазку искать, чтобы не позвали. Я бы сейчас лучше в Майами поварился, подготовился к следующим играм, чем там непонятно чем заниматься. Литрбол там начинается… А мы с Бобом договорились: в Майами полетим – покайфуем», — сказал Панарин.

Безголевая серия Панарина составляет 10 матчей. Всего на этом отрезке он набрал 7 (0+7) очков при показателе полезности «+1».