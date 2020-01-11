Результаты матчей в НХЛ за 10 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 3 матча.



Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.



«Детройт Ред Уингз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2 (Б). Хозяева одержали вторую победу подряд. «Оттава» продлила серию поражений до шести игр.

«Каролина Харрикейнз» — «Аризона Койотс» — 3:0. Гости потерпели второе поражение кряду. «Каролина» в свою очередь одержала вторую победу подряд. Российский нападающий Андрей Свечников отдал результативную передачу.

«Колорадо Эвеланш» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 (ОТ). Хозяева потерпели третье поражение подряд. «Питтсбург» выиграл третий матч в последних четырёх. Евгений Малкин в этом матче забил гол и отдал результативную передачу.