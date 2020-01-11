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Результаты матчей в НХЛ за 10 января 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 10 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 3 матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Детройт Ред Уингз» — «Оттава Сенаторз» — 3:2 (Б). Хозяева одержали вторую победу подряд. «Оттава» продлила серию поражений до шести игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бертуцци (Гронек, Фаббри) – 14:55' (5x5)   2:0 Ларкин (Гронек, Бертуцци) – 25:32' (5x4)   2:1 Ткачук (Уайт) – 25:54' (5x5)   2:2 Уайт (Райлли, Эннис) – 30:42' (5x4)   3:2 Ларкин – 65:00' (ПБ)

«Каролина Харрикейнз» — «Аризона Койотс» — 3:0. Гости потерпели второе поражение кряду. «Каролина» в свою очередь одержала вторую победу подряд. Российский нападающий Андрей Свечников отдал результативную передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Фёгеле (Свечников, Гардинер) – 14:20' (5x5)   2:0 Валльмарк (Хэмилтон, Славин) – 38:47' (5x5)   3:0 Нечас (Дзингел, Хаула) – 39:50' (5x5)

«Колорадо Эвеланш» — «Питтсбург Пингвинз» — 3:4 (ОТ). Хозяева потерпели третье поражение подряд. «Питтсбург» выиграл третий матч в последних четырёх. Евгений Малкин в этом матче забил гол и отдал результативную передачу.

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