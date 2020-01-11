Российский форвард Воробьёв забросил очередную шайбу в АХЛ, реализовав выход один на один

Российский нападающий «Лихай Вэлли Фантомс» Михаил Воробьёв забросил шайбу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Ютикой Кометс» (2:5).

В конце первого периода, когда его команда играла в меньшинстве, Воробьёв реализовал выход один на один.

Видео доступно на странице «Лихай Вэлли Фантомс» в «Твиттере».

Для россиянина этот гол стал шестым в сезоне за фарм-клуб «Филадельфии». Форвард сыграл за «Лихай Вэлли» 20 матчей. Столько же провёл и за основной клуб в Национальной хоккейной лиге, при этом набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности "-5" и заработал 6 минут штрафа.



23-летний Воробьёв был задрафтован «Филадельфией Флайерз» в 2015 году под общим 105-м номером. В прошлом сезоне сыграл за основную команду 15 матчей и набрал 2 (1+1) очка.