Российский форвард Воробьёв забросил очередную шайбу в АХЛ, реализовав выход один на один
Российский нападающий «Лихай Вэлли Фантомс» Михаил Воробьёв забросил шайбу в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Ютикой Кометс» (2:5).
В конце первого периода, когда его команда играла в меньшинстве, Воробьёв реализовал выход один на один.
Видео доступно на странице «Лихай Вэлли Фантомс» в «Твиттере».
Для россиянина этот гол стал шестым в сезоне за фарм-клуб «Филадельфии». Форвард сыграл за «Лихай Вэлли» 20 матчей. Столько же провёл и за основной клуб в Национальной хоккейной лиге, при этом набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности "-5" и заработал 6 минут штрафа.
23-летний Воробьёв был задрафтован «Филадельфией Флайерз» в 2015 году под общим 105-м номером. В прошлом сезоне сыграл за основную команду 15 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
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