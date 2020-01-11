«Трактор» принял участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки»

Хоккеисты «Трактора» приняли участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки», информирует официальный сайт команды.

Посмотреть видео можно на Youtube-канале «Трактора».

«Новогодняя пора – это время, когда воплощаются в жизнь мечты и растёт вера в чудо. Игроки «Трактор» присоединились к благотворительной акции «Снеговики-Добряки» фонда «Искорка» и исполнили желание 30 детей. Эти ребята из Челябинской области сейчас ведут борьбу с тяжёлым недугом, они лечатся в онкологическом отделении Челябинской областной детской клинической больницы и написали письма Деду Морозу. И каждое желание – от кукольного домика и фургона для Черепашек-ниндзя до квадрокоптера и палатки, чтобы иметь возможность ходить в походы вместе с родителями, было исполнено, в роли «снеговиков»-помощников главного новогоднего волшебника выступили хоккеисты.



Поскольку ребята проходят лечение в больнице и много гостей они принять не могут, к ним отправились талисман клуба Белый Медведь и нападающий Антон Глинкин. Команда «Трактор» надеется, что подарки от Деда Мороза укрепят веру в чудеса и собственные силы маленьких пациентов, помогут им и их родителям в борьбе с тяжелым недугом!», — указано на сайте клуба.