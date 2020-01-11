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Немировски: «Нефтехимик» забил в большинстве, мы — нет. Это решило игру

Немировски: «Нефтехимик» забил в большинстве, мы — нет. Это решило игру
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного гостевого матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:4).

«Соперника с победой. Игра интересная получилась, равная. Они забили третий гол в большинстве, мы не забили свой гол в большинстве. Это решило игру. Но ничего, готовимся дальше к следующей игре», — приводит слова Немировски официальынй сайт «Нефтехимика».

Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут «Нефтехимик» забил три гола, авторами которых стали защитник Виталий Атюшов и форварды Павел Порядин и Марат Хайруллин. «Торпедо» ответило точными бросками нападающих Виктора Шахворостова и Джордана Шрёдера. В концовке точку поставил нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин.

«Нефтехимик» победил «Торпедо» в Нижнекамске
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