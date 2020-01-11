«Нефтехимик» победил «Торпедо» в Нижнекамске

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дэвида Немировски потерпели третье поражение в пяти последних матчах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут «Нефтехимик» забил три гола, авторами которых стали защитник Виталий Атюшов и форварды Павел Порядин и Марат Хайруллин. «Торпедо» ответило точными бросками нападающих Виктора Шахворостова и Джордана Шрёдера. В концовке точку поставил нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.