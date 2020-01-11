«Нефтехимик» победил «Торпедо» в Нижнекамске
Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дэвида Немировски потерпели третье поражение в пяти последних матчах.
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Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут «Нефтехимик» забил три гола, авторами которых стали защитник Виталий Атюшов и форварды Павел Порядин и Марат Хайруллин. «Торпедо» ответило точными бросками нападающих Виктора Шахворостова и Джордана Шрёдера. В концовке точку поставил нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин.
КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Атюшов (Падакин) – 25:38' (5x5) 1:1 Шахворостов (Зборовский, Дженовей) – 27:18' (5x5) 2:1 Порядин (Берглунд) – 27:43' (5x5) 3:1 Хайруллин (Энлунд) – 31:10' (5x4) 3:2 Шрёдер (Зборовский, Минеев) – 36:05' (5x5) 4:2 Падакин (Хайруллин) – 59:15' (en)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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