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«Нефтехимик» победил «Торпедо» в Нижнекамске

«Нефтехимик» победил «Торпедо» в Нижнекамске
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашней площадке обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Дэвида Немировски потерпели третье поражение в пяти последних матчах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут «Нефтехимик» забил три гола, авторами которых стали защитник Виталий Атюшов и форварды Павел Порядин и Марат Хайруллин. «Торпедо» ответило точными бросками нападающих Виктора Шахворостова и Джордана Шрёдера. В концовке точку поставил нападающий «Нефтехимика» Павел Падакин.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Атюшов (Падакин) – 25:38' (5x5)   1:1 Шахворостов (Зборовский, Дженовей) – 27:18' (5x5)   2:1 Порядин (Берглунд) – 27:43' (5x5)   3:1 Хайруллин (Энлунд) – 31:10' (5x4)   3:2 Шрёдер (Зборовский, Минеев) – 36:05' (5x5)   4:2 Падакин (Хайруллин) – 59:15' (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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