Клинкхаммер: нам приходится играть на площадках трёх видов, это что-то

Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер поделился впечатлениями от матча с «Барысом» (3:0).
««Барыс» — хорошая команда. Они играют в мощный, скоростной, силовой хоккей. Каждый матч с ними — это серьёзное противостояние, борьба за лидерство в дивизионе. Каждая игра очень важна. Сегодня было непросто.
Конечно, размеры льда имеют значение. Это абсолютно другая игра. Я уже говорил ранее в интервью, что нам приходится играть на площадках трёх видов. Это что-то! Не знаю, по каким причинам это так, но игрокам сложно — приходится каждый раз перестраиваться. Игра на маленьком льду и игра на площадке олимпийского размера — это две абсолютно разные вещи. Хотелось бы, чтобы все площадки были одного размера. Неважно, какого именно, главное — одинаковые.
Этот матч имел большое значение. И мы показали отличную командную игру. Никогда не знаешь, с кем тебе уготована встреча в плей-офф. Возможно, это будет «Барыс», поэтому нужно и в регулярке добиваться успеха, играя против них. Сегодня была важная игра и важная победа», — цитирует игрока официальный сайт клуба.
- 11 января 2020
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