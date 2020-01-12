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Результаты матчей НХЛ за 11 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 11 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Баффало Сэйбрз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2020, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Монтур (Далин, Айкел) – 08:44' (5x5)   1:1 Бёзер (Стечер, Миллер) – 15:33' (5x5)   1:2 Хорват (Пирсон, Хьюз) – 23:44' (5x5)   2:2 Райнхарт (Далин, Айкел) – 26:25' (5x4)   2:3 Миллер (Петтерссон) – 41:17' (5x5)   3:3 Гиргенсонс (Окпосо, Ристолайнен) – 43:28' (5x5)   3:4 Бёзер (Танев) – 46:24' (5x5)   3:5 Виртанен (Мотт, Годетт) – 47:38' (5x5)   3:6 Эрикссон (Хорват, Пирсон) – 57:48' (en)

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Батчер, Кэррик) – 05:27' (5x5)   0:2 Гусев (Батчер, Симмондс) – 23:28' (5x5)   0:3 Коулман (Зейджак, Грин) – 26:48' (4x5)   1:3 Врана (Карлсон, Бекстрём) – 28:28' (5x4)   1:4 Хишир (Палмьери) – 32:11' (5x5)   1:5 Вуд – 55:04' (en)

«Филадельфия Флайерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:1. Гости продлили победную серию до 10 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Марун – 27:27' (5x5)

«Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:2 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Питри, Татар) – 08:24' (5x4)   1:1 Батерсон – 53:32' (5x5)   1:2 Ковальчук – 64:08' (3x3)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» — 2:3 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Мейфилд (Барзал, Добсон) – 04:36' (5x5)   1:1 Дебраск (Бьорк, Макэвой) – 28:33' (5x5)   1:2 Мур (Хайнен, Койл) – 45:48' (5x5)   2:2 Барзал (Бейли) – 49:33' (5x5)   2:3 Бержерон (Крюг, Раск) – 61:33' (4x3)

«Каролина Харрикейнз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Нидеррайтер (Терявяйнен, Ахо) – 04:52' (5x5)   2:0 Терявяйнен – 59:56' (en)

«Сент-Луис Блюз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Хитил (Линдгрен, Панарин) – 01:34' (5x5)   1:1 Бортуццо (Барбашев, Пьетранджело) – 09:38' (5x5)   2:1 Данн (Сэнфорд) – 18:41' (5x5)   3:1 Перрон (Шенн, Пьетранджело) – 21:26' (5x4)   3:2 Хауден (Хитил, Бучневич) – 28:49' (5x5)   4:2 Сэнфорд (Барбашев, де ла Роуз) – 30:34' (5x5)   5:2 Шварц (Шенн, Сундквист) – 34:50' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» — «Анахайм Дакс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Джонс (Каше) – 03:37' (5x5)   1:1 Тэйвз – 08:13' (5x5)   2:1 Кубалик (Кейн, Тэйвз) – 24:20' (5x5)   3:1 Кубалик (Мёрфи, Смит) – 32:21' (5x5)   3:2 Ракелль (Лундестрём, Комтуа) – 42:29' (5x5)   4:2 Мяяття (Дебринкэт, Кемпф) – 43:59' (5x5)

«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Линдхольм (Манджапане, Ткачук) – 04:04' (5x5)   1:1 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото, Драйзайтль) – 05:07' (5x5)   1:2 Макдэвид (Бир) – 09:06' (5x5)   2:2 Годро (Монахан, Ханифин) – 19:19' (5x5)   2:3 Ньюджент-Хопкинс (Ямамото) – 21:24' (5x5)   3:3 Дюбе (Райан) – 31:34' (5x5)   4:3 Линдхольм (Джордано, Годро) – 40:39' (5x4)

«Вегас Голден Найтс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 0:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
0 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Бемстрём (Джонс, Стенлунд) – 16:38' (5x4)   0:2 Дюбуа (Харрингтон, Милано) – 22:06' (5x5)   0:3 Веннберг (Стенлунд, Гербе) – 48:26' (5x5)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Даллас Старз» — 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Сегин, Хейсканен) – 01:32' (5x4)   1:1 Бёрнс (Майер, Карлссон) – 15:33' (5x5)   2:1 Марло (Гертл, Бёрнс) – 22:56' (5x5)
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