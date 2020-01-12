Результаты матчей НХЛ за 11 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день, включивший в себя 11 матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Баффало Сэйбрз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:6.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:5.
«Филадельфия Флайерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 0:1. Гости продлили победную серию до 10 матчей.
«Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:2 ОТ.
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз» — 2:3 ОТ.
«Каролина Харрикейнз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 2:0.
«Сент-Луис Блюз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:2.
«Чикаго Блэкхоукс» — «Анахайм Дакс» — 4:2.
«Калгари Флэймз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:3.
«Вегас Голден Найтс» — «Коламбус Блю Джекетс» — 0:3.
«Сан-Хосе Шаркс» — «Даллас Старз» — 2:1.
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