Точицкий: буллит в матче с «Трактором»? Шайба просто с крюка сошла

Нападающий ХК «Сочи» Никита Точицкий поделился впечатлениями от матча с «Трактором», который завершился победой южан со счётом 3:2 Б. Точицкий забросил одну из шайб гостей, а также реализовал победный буллит.

«Соперник здорово играл, у нас было много удалений, Проскуряков подтащил, и ребята в меньшинстве много бросков поймали на себя. Неплохо играли в большинстве, но не хватало последнего броска. В целом получилась равная, хорошая игра.

Было важно не проиграть «Трактору» два раза подряд? Нам сейчас нет разницы, с кем играть, идёт борьба за плей-офф, любые очки важны, просто выходим на каждый матч и стараемся победить. Мои два победных буллита? Личные достижения отходят на второй план, главное, что победили.

Илюха (Проскуряков. – Прим. «Чемпионата») красавец, восемь буллитов из девяти отразил, если последние две игры брать. Он нам дал шанс на победу.

Почему так буллит исполнил? Шайба просто с крюка сошла», — передаёт слова Точицкого корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.