«Витязь» обыграл в гостях «Нефтехимик»

«Витязь» одержал победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 3:2.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

В концовке первого периода Алексей Макеев вывел гостей вперёд. В начале второй двадцатиминутки Павел Варфоломеев удвоил преимущество «Витязя». Ещё до перерыва Павел Порядин отыграл одну шайбу, но в начале третьего периода Куинтон Хауден вновь обеспечил гостям комфортный отрыв. В итоге «Нефтехимик» сумел лишь сократить отставание до минимума благодаря точному броску Зията Пайгина.

«Витязь» одержал третью победу в пяти последних матчах. Для «Нефтехимика» это поражение стало третьим в пяти последних матчах регулярки КХЛ.