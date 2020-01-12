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«Витязь» обыграл в гостях «Нефтехимик»

«Витязь» обыграл в гостях «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

«Витязь» одержал победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 3:2.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

В концовке первого периода Алексей Макеев вывел гостей вперёд. В начале второй двадцатиминутки Павел Варфоломеев удвоил преимущество «Витязя». Ещё до перерыва Павел Порядин отыграл одну шайбу, но в начале третьего периода Куинтон Хауден вновь обеспечил гостям комфортный отрыв. В итоге «Нефтехимик» сумел лишь сократить отставание до минимума благодаря точному броску Зията Пайгина.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Макеев – 16:42' (5x5)   0:2 Варфоломеев (Чернов) – 23:18' (5x5)   1:2 Порядин (Шиксатдаров, Уайт) – 37:54' (5x5)   1:3 Хауден (Моисеев) – 43:02' (5x5)   2:3 Пайгин (Куликов, Брынцев) – 52:31' (5x5)

«Витязь» одержал третью победу в пяти последних матчах. Для «Нефтехимика» это поражение стало третьим в пяти последних матчах регулярки КХЛ.

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