«Автомобилист» победил ЦСКА в серии буллитов
В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал «Автомобилист», встреча закончилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей.
Москвичи забросили две шайбы уже в первые три минуты матча. На 2-й минуте отличился Кирилл Капризов, а затем точный бросок нанёс Александр Попов. «Автомобилист» вернулся в игру во второй двадцатиминутке. Гости забросили две шайбы в течение минуты, отличились Найджел Доус и Степан Хрипунов.
В третьем периоде счёт не изменился. Не удалось пробить вратарей и в овертайме, а в серии буллитов победный бросок нанёс Дэн Секстон.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Капризов (Слепышев, Шалунов) – 01:17' (5x5) 2:0 Попов (Толчинский, Киселевич) – 03:11' (5x5) 2:1 Доус (Трямкин, Голышев) – 29:13' (5x5) 2:2 Хрипунов (Дацюк, Гареев) – 29:34' (5x5) 2:3 Секстон – 65:00' (ПБ)
«Автомобилист» одержал третью победу в пяти последних матчах. ЦСКА потерпел второе поражение в пяти последних матчах регулярки КХЛ.
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