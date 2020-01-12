«Автомобилист» победил ЦСКА в серии буллитов

В Москве завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал «Автомобилист», встреча закончилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей.

Москвичи забросили две шайбы уже в первые три минуты матча. На 2-й минуте отличился Кирилл Капризов, а затем точный бросок нанёс Александр Попов. «Автомобилист» вернулся в игру во второй двадцатиминутке. Гости забросили две шайбы в течение минуты, отличились Найджел Доус и Степан Хрипунов.

В третьем периоде счёт не изменился. Не удалось пробить вратарей и в овертайме, а в серии буллитов победный бросок нанёс Дэн Секстон.

«Автомобилист» одержал третью победу в пяти последних матчах. ЦСКА потерпел второе поражение в пяти последних матчах регулярки КХЛ.