Ожиганов: СКА в двух голах повезло, хорошо, что так сложилось

Защитник СКА Игорь Ожиганов прокомментировал результат матча с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.
«У нас было пять дней без игр, плюс неудачно провели последние игры, чуть пропала уверенность. Хорошо, что переломили, и в двух голах нам повезло, честно говоря, так что хорошо, что так сложилось.
Первый гол за СКА? Смену мы их в зоне подзакрыли, и в голове была мысль, что они наверняка не бегут, уже нет сил — так что поеду туда, может, прокатит. Повезло, шайба отскочила. Один из моих бывших тренеров говорил, что такие голы ломают игры.
Игра молодёжного звена? Ребята приехали заряженные, у них сегодня было сумасшедшее движение, много нагнетали в чужой зоне. Когда выходил с ними, замечал, что эта вот «шуга-пуга» под воротами – в их смены. Они сейчас играли, вытаскивали матчи и, скажем так, поняли, как надо забивать – что надо доставлять и копать на пятаке. Очень хорошая наглость была. Я, если честно, получил удовольствие от того, как они играли. И комбинации, и как на ворота лезли, и как сохраняли», — приводит слова Ожиганова пресс-служба СКА.
- 12 января 2020
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