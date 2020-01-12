СКА одержал волевую победу в матче с московским «Динамо»
В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал московское «Динамо». Встреча закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
На 8-й минуте форвард москвичей Максим Афиногенов открыл счёт. СКА отыгрался лишь в третьем периоде, шайбу забросил Игорь Ожиганов. В итоге игра перешла в овертайм, где больше повезло хозяевам. Победная шайба — на счету Артёма Зуба.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2020, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Афиногенов (Игумнов) – 08:13' (5x5) 1:1 Ожиганов – 48:58' (5x5) 2:1 Зуб (Лехтеря, Якупов) – 62:00' (3x3)
Для СКА эта победа стала третьей в пяти последних матчах КХЛ. Московское «Динамо» потерпело второе поражение в пяти последних матчах турнира.
Календарь Континентальной хоккейной лиги.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Динамо».
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