СКА одержал волевую победу в матче с московским «Динамо»

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал московское «Динамо». Встреча закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу хозяев.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

На 8-й минуте форвард москвичей Максим Афиногенов открыл счёт. СКА отыгрался лишь в третьем периоде, шайбу забросил Игорь Ожиганов. В итоге игра перешла в овертайм, где больше повезло хозяевам. Победная шайба — на счету Артёма Зуба.

Для СКА эта победа стала третьей в пяти последних матчах КХЛ. Московское «Динамо» потерпело второе поражение в пяти последних матчах турнира.

Календарь Континентальной хоккейной лиги.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Динамо».