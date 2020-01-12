Зуб: просто раньше не забивал свои моменты

Защитник СКА Артём Зуб поделился мнением о собственной результативности. В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» он стал автором победой шайбы. Матч завершился со счётом 2:1 ОТ. Этот гол стал для Зуба уже 12-м в нынешнем сезоне. Защитник стал лучшим снайпером клуба из Санкт-Петербурга в текущем сезоне. Он обошёл форварда Йори Лехтеря, который забросил 11 шайб.

«Конечно, голы приносят уверенность, но я бы не сказал, что стал играть как-то кардинально иначе по сравнению с прошлыми годами.

Просто раньше не забивал свои моменты. Хорошо, что пришли голы, но впереди ещё матчи. Надо продолжать и не останавливаться», — приводит слова игрока СКА РИА «Новости».