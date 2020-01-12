Защитник СКА Зуб забросил 12-ю шайбу в сезоне, став лучшим снайпером питерцев

Защитник СКА Артём Зуб стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.

Календарь Континентальной хоккейной лиги.

Этот гол стал для Зуба уже 12-м в нынешнем сезоне. Защитник стал лучшим снайпером клуба из Санкт-Петербурга в текущем сезоне. Он обошёл форварда Йори Лехтеря, который забросил 11 шайб.

24-летний Зуб набрал 19 (12+7) очков в 42 матчах.

Для СКА эта победа стала второй в пяти последних матчах КХЛ. Московское «Динамо» потерпело второе поражение в пяти последних матчах турнира.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Динамо».