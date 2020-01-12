Защитник СКА Зуб забросил 12-ю шайбу в сезоне, став лучшим снайпером питерцев
Защитник СКА Артём Зуб стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.
Календарь Континентальной хоккейной лиги.
Этот гол стал для Зуба уже 12-м в нынешнем сезоне. Защитник стал лучшим снайпером клуба из Санкт-Петербурга в текущем сезоне. Он обошёл форварда Йори Лехтеря, который забросил 11 шайб.
24-летний Зуб набрал 19 (12+7) очков в 42 матчах.
Для СКА эта победа стала второй в пяти последних матчах КХЛ. Московское «Динамо» потерпело второе поражение в пяти последних матчах турнира.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Динамо».
СКА одержал волевую победу в матче с московским «Динамо»
Читайте также
- 12 января 2020
-
22:45
-
22:31
-
22:03
-
21:26
-
21:20
-
20:51
-
20:42
-
20:32
-
20:26
-
20:21
-
20:10
-
20:07
-
20:06
-
19:39
-
19:32
-
19:31
-
19:23
-
18:45
-
18:39
-
18:33
-
18:22
-
17:59
-
17:51
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:24
-
17:16
-
16:49
-
16:41
-
16:26
-
16:21
-
16:10
-
16:00
-
15:35
Партнерский контент