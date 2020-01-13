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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 12 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 12 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

12 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. В играх приняли участие восемь российских хоккеистов. Форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин вновь отметился результативной передачей, нападающий Александр Волков провёл на льду шесть с половиной минут за «Тампу-Бэй Лайтнинг», форвард Евгений Малкин вышел на чистое третье место по количеству результативных передач за «Питтсбург Пингинз».

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрВремя
Малкин (н)

Кучеров (н)

Волков (н)

Сергачёв (з)

Гусев (н)

Тренин (н)

Куликов (з)

Дадонов		«Питтсбург»

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй»

«Нью-Джерси»

«Нэшвилл»

«Виннипег»

«Флорида»		0+2

0

0

0

0+1

0+1

0

0+1		-3

-1

0

-1

+1

+1

-1

-1		2

2

0

0

0

0

2

0		2

5

0

1

2

3

3

1		1

1

2

2

0

4

0

0		1

1

0

0

0

3

0

0		38%

-

-

-

-

-

-

-		21.28

21.22

6.26

19.44

16.24

10.26

22.09

15.13
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