Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 12 января 2020 года

12 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. В играх приняли участие восемь российских хоккеистов. Форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин вновь отметился результативной передачей, нападающий Александр Волков провёл на льду шесть с половиной минут за «Тампу-Бэй Лайтнинг», форвард Евгений Малкин вышел на чистое третье место по количеству результативных передач за «Питтсбург Пингинз».

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбр Время Малкин (н)



Кучеров (н)



Волков (н)



Сергачёв (з)



Гусев (н)



Тренин (н)



Куликов (з)



Дадонов «Питтсбург»



«Тампа-Бэй»



«Тампа-Бэй»



«Тампа-Бэй»



«Нью-Джерси»



«Нэшвилл»



«Виннипег»



«Флорида» 0+2



0



0



0



0+1



0+1



0



0+1 -3



-1



0



-1



+1



+1



-1



-1 2



2



0



0



0



0



2



0 2



5



0



1



2



3



3



1 1



1



2



2



0



4



0



0 1



1



0



0



0



3



0



0 38%



-



-



-



-



-



-



- 21.28



21.22



6.26



19.44



16.24



10.26



22.09



15.13