Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 12 января 2020 года
12 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. В играх приняли участие восемь российских хоккеистов. Форвард «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин вновь отметился результативной передачей, нападающий Александр Волков провёл на льду шесть с половиной минут за «Тампу-Бэй Лайтнинг», форвард Евгений Малкин вышел на чистое третье место по количеству результативных передач за «Питтсбург Пингинз».
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбр
|Время
|Малкин (н)
Кучеров (н)
Волков (н)
Сергачёв (з)
Гусев (н)
Тренин (н)
Куликов (з)
Дадонов
|«Питтсбург»
«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй»
«Нью-Джерси»
«Нэшвилл»
«Виннипег»
«Флорида»
|0+2
0
0
0
0+1
0+1
0
0+1
|-3
-1
0
-1
+1
+1
-1
-1
|2
2
0
0
0
0
2
0
|2
5
0
1
2
3
3
1
|1
1
2
2
0
4
0
0
|1
1
0
0
0
3
0
0
|38%
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-
-
-
-
|21.28
21.22
6.26
19.44
16.24
10.26
22.09
15.13
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