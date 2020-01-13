Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гомоляко: спасибо, что в «Тракторе» вспомнили меня, подняв стяг под своды арены

Гомоляко: спасибо, что в «Тракторе» вспомнили меня, подняв стяг под своды арены
Хоккей / КХЛ 0

На арене челябинского «Трактора» перед матчем с хоккейным клубом «Сочи» был поднят именной стяг Сергея Гомоляко. За «Трактор» форвард дебютировал в 17 лет, проведя восемь сезонов за «чёрно-белых». В регулярных чемпионатах-1991/1992 и 1992/1993 был капитаном команды

Посмотреть видео можно в YouTube-канале «Трактора».

«Большое спасибо руководству, которое сейчас у руля «Трактора», которое вспомнило меня, что я ещё тут был когда-то. Спасибо им большое. Я за «Трактор» болею всегда, слежу за ними, созваниваемся с тренерами и руководителями. «Трактору» надо успехов пожелать, хотелось бы, чтобы они не были на последнем месте. Хочется, чтобы каждый год они были в плей-офф и доходили до медалей. Это самое главное», — рассказал Гомоляко.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020