Гомоляко: спасибо, что в «Тракторе» вспомнили меня, подняв стяг под своды арены
На арене челябинского «Трактора» перед матчем с хоккейным клубом «Сочи» был поднят именной стяг Сергея Гомоляко. За «Трактор» форвард дебютировал в 17 лет, проведя восемь сезонов за «чёрно-белых». В регулярных чемпионатах-1991/1992 и 1992/1993 был капитаном команды
Посмотреть видео можно в YouTube-канале «Трактора».
«Большое спасибо руководству, которое сейчас у руля «Трактора», которое вспомнило меня, что я ещё тут был когда-то. Спасибо им большое. Я за «Трактор» болею всегда, слежу за ними, созваниваемся с тренерами и руководителями. «Трактору» надо успехов пожелать, хотелось бы, чтобы они не были на последнем месте. Хочется, чтобы каждый год они были в плей-офф и доходили до медалей. Это самое главное», — рассказал Гомоляко.
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