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Фицджеральд — об увольнении Шеро: я пережил шок. Жаль, что так сложилась судьба друга

Фицджеральд — об увольнении Шеро: я пережил шок. Жаль, что так сложилась судьба друга
Хоккей / НХЛ 0

Временно исполняющий обязанности генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фицджеральд прокомментировал увольнение Рэя Шеро с поста генменеджера.

«Для меня это вызов, и я рад ему. И мне жаль, что так сложилась судьба моего друга и наставника. Мягко говоря, сегодня я пережил шок. Я приезжаю на игру, а меня просят встретиться с руководством, нашими владельцами и управляющими партнёрами. В течение нескольких часов голова шла кругом. И не только у меня, я это точно знаю. Я не думал, что так стану генеральным менеджером. Я много трудился, у меня был замечательный наставник. Я встречался с замечательными людьми, с их помощью ставил перед собой всё более высокие задачи», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

Шеро уволен с поста генерального менеджера «Нью-Джерси»
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