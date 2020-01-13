Шеро уволен с поста генерального менеджера «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» объявил об увольнении с занимаемой должности генерального менеджера Рэя Шеро.

«Рэй Шеро — талантливый хоккейный руководитель, и я уверен, что в будущем он добьётся больших успехов. Однако Рэй согласен с тем, что «Дьяволам» нужно двигаться в новом направлении и что это изменение отвечает интересам команды. В ближайшие недели и месяцы мы займёмся поиском нового генерального менеджера. Мы очень оптимистичны в отношении нашего будущего, у нас много талантов, как на льду, так и вне его.

Том Фицджеральд будет временным генеральным менеджером, он получит поддержку от Мартина Бродо, который будет советником по хоккейным операциям.

Наша организация по-прежнему глубоко привержена созданию устойчиво выигрывающей франшизы. Наши болельщики не заслуживают ничего, кроме лучшего хоккея. Мы благодарим их за постоянную поддержку в работе над достижением наших целей», — говорится в заявлении «Нью-Джерси» на официальном сайте команды.

«Нью-Джерси Дэвилз» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 39 очков в 44 играх.