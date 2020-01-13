Шеро уволен с поста генерального менеджера «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» объявил об увольнении с занимаемой должности генерального менеджера Рэя Шеро.
«Рэй Шеро — талантливый хоккейный руководитель, и я уверен, что в будущем он добьётся больших успехов. Однако Рэй согласен с тем, что «Дьяволам» нужно двигаться в новом направлении и что это изменение отвечает интересам команды. В ближайшие недели и месяцы мы займёмся поиском нового генерального менеджера. Мы очень оптимистичны в отношении нашего будущего, у нас много талантов, как на льду, так и вне его.
Том Фицджеральд будет временным генеральным менеджером, он получит поддержку от Мартина Бродо, который будет советником по хоккейным операциям.
Наша организация по-прежнему глубоко привержена созданию устойчиво выигрывающей франшизы. Наши болельщики не заслуживают ничего, кроме лучшего хоккея. Мы благодарим их за постоянную поддержку в работе над достижением наших целей», — говорится в заявлении «Нью-Джерси» на официальном сайте команды.
«Нью-Джерси Дэвилз» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 39 очков в 44 играх.
- 13 января 2020
-
03:07
-
01:18
- 12 января 2020
-
23:56
-
23:34
-
23:05
-
22:45
-
22:31
-
22:03
-
21:26
-
21:20
-
20:51
-
20:42
-
20:32
-
20:26
-
20:21
-
20:10
-
20:07
-
20:06
-
19:39
-
19:32
-
19:31
-
19:23
-
18:45
-
18:39
-
18:33
-
18:22
-
17:59
-
17:51
-
17:46
-
17:42
-
17:29
-
17:24
-
17:16
-
16:49
-
16:41