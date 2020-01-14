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Хара стал третьим защитником в истории «Бостона», сыгравшим 1000 матчей за клуб

Хара стал третьим защитником в истории «Бостона», сыгравшим 1000 матчей за клуб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 6:5.

Этот матч стал 1000-м в «Бостоне» для словацкого защитника Здено Хары. 42-летний ветеран «мишек» стал третьим защитником в истории «Бостона», сыгравшим 1000 матчей за клуб. Ранее этот рубеж покорился Рэю Бурку (1518) и Дону Суини (1052), который в настоящий момент является генеральным менеджером клуба.

Также отметку в 1000 матчей преодолели форварды Джонни Буцик (1436), Патрис Бержерон (1066) и Уэйн Кэшман (1027). Из перечисленных хоккеистов, помимо Хары, только Бержерон продолжают карьеру и играет за «Брюинз».

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