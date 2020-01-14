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МХЛ: «ЮЭРДЖИ Юниор» привёз 10 полевых игроков на матч с московским «Динамо»

МХЛ: «ЮЭРДЖИ Юниор» привёз 10 полевых игроков на матч с московским «Динамо»
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

В очередном матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги московское «Динамо» принимает китайский клуб «ОЭРДЖИ Юниор», во встрече продолжается перерыв перед вторым периодом. За китайский клуб выступают всего 10 полевых игроков — шесть защитников и четыре нападающих.

Напомним, серия поражений «ОЭРДЖИ Юниор» насчитывает 46 матчей, что является антирекордом лиги. В нынешнем сезоне китайская команда не набрала ни одного очка и занимает последнее место в лиге. При этом разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 57:330. Лучший матч китайского клуба в сезоне — с «Сахалинскими Акулами»: «ОЭРДЖИ Юниор» проиграл со счётом 1:2.

Последние матчи китайский клуб проводил в 12 полевых игроков (три пары защитников и две тройки нападения).

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