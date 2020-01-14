«Северсталь» выиграла четвёртый матч из пяти последних, одолев «Автомобилист»

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке победила екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Для подопечных Андрея Разина эта победа стала четвёртой в пяти последних встречах.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт в середине второго периода, удачный бросок в свой актив записал нападающий «Северстали» Дмитрий Марковин. На 44-й минуте команда хозяев упрочила преимущество усилиями форварда Игоря Гераськина, но почти сразу забил и «Автомобилист» — шайбу забросил защитник Никита Трямкин. На 56-й минуте голом отметился форвард череповецкого клуба Сергей Монахов, установив окончательный счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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