«Витязь» — «Йокерит»: Артюхин получил «5+20» за жёсткий удар в голову

Нападающий подмосковного «Витязя» Евгений Артюхин получил удаление «5+20» в третьем периоде встречи с финским «Йокеритом» (2:3). Форвард получил удаление до конца матча, ударив защитника «джокеров» Алекса Гранта в голову.

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Счёт в матче был открыт уже на второй минуте, удачным броском отметился нападающий «Йокерита» Никлас Йенсена. Подольский клуб восстановил равновесие на табло в концовке второго периода, шайбу забросил форвард Алексей Макеев. На 53-й минуте «джокеры» вновь вышли вперёд, гол забил защитник Микко Лехтонен. Через две минуты Лехтонен оформил дубль, упрочив преимущество «Йокерита». В концовке окончательный счёт установил Йоонас Няттинен.

