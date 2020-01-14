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Соркин: ЦСКА пропустил одну шайбу из-за потери концентрации

Соркин: ЦСКА пропустил одну шайбу из-за потери концентрации
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Максим Соркин поделился впечатлениями от матча с минским «Динамо» (5:1).

«В третьем периоде соперник побежал отыгрываться на контратаках, вот на ошибках мы их и подловили. Думаю, мы пропустили сегодня одну шайбу, потому что потеряли концентрацию.

Куда делся напор, который был у ЦСКА в первом периоде? Да он никуда не уходил. Просто в первом периоде всё получилось. ЦСКА удаётся постоянно обыгрывать минское «Динамо» за счёт системы, командного духа и командных действий.

Через день играть тяжело, особенно семь матчей подряд. Но нас подготавливают на игры. Играть на позиции крайнего нападающего было привычно. Я могу сыграть и там, и в центре — куда поставят», — передаёт слова Соркина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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