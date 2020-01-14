Трямкин: очень плохо, что проиграли. Два очка нужны «Автомобилисту» как воздух

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин подвёл итоги встречи с «Северсталью» (1:3).



«Очень плохо, что проиграли, нам эти два очка нужны как воздух. В первом периоде не забили свои моменты, провалили второй период, отдали инициативу сопернику. В третьем хотели забить, но пропустили. Обидно, что не засчитали нашу вторую шайбу, она могла бы перевернуть игру в нашу сторону. Но как судьи решили, так и есть, это их работа. Повлиял ли прошлый матч с ЦСКА? Конечно, та игра отняла много сил. Но, я считаю, мы хорошо подошли к сегодняшнему матчу. Не было такого, чтобы мы играли на какой-то усталости. Какая цель на остаток чемпионата? Набирать очки, подниматься как можно выше и готовиться к плей-офф», — цитирует Трямкина официальный сайт КХЛ.