Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Трямкин: очень плохо, что проиграли. Два очка нужны «Автомобилисту» как воздух

Трямкин: очень плохо, что проиграли. Два очка нужны «Автомобилисту» как воздух
Хоккей / КХЛ 0

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин подвёл итоги встречи с «Северсталью» (1:3).

«Очень плохо, что проиграли, нам эти два очка нужны как воздух. В первом периоде не забили свои моменты, провалили второй период, отдали инициативу сопернику. В третьем хотели забить, но пропустили. Обидно, что не засчитали нашу вторую шайбу, она могла бы перевернуть игру в нашу сторону. Но как судьи решили, так и есть, это их работа. Повлиял ли прошлый матч с ЦСКА? Конечно, та игра отняла много сил. Но, я считаю, мы хорошо подошли к сегодняшнему матчу. Не было такого, чтобы мы играли на какой-то усталости. Какая цель на остаток чемпионата? Набирать очки, подниматься как можно выше и готовиться к плей-офф», — цитирует Трямкина официальный сайт КХЛ.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020