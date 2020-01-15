Хет-трик Мэттьюса помог «Торонто» обыграть «Нью-Джерси», у Гусева – 1 очко
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
В составе победителей хет-триком отметился Остон Мэттьюс. За «Нью-Джерси» три шайбы забросил Блейк Коулман. Российский нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей.
«Торонто» прервал трёхматчевую серию поражений. «Нью-Джерси» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед кряду.
В параллельном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Таварес (Сандин, Нюландер) – 05:18' (5x5) 2:0 Готье – 09:10' (5x5) 3:0 Хайман (Сандин, Спецца) – 19:56' (5x4) 4:0 Нюландер (Энгвалль, Таварес) – 22:12' (5x5) 4:1 Коулман (Вуд, Батчер) – 26:56' (5x5) 5:1 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 30:39' (5x4) 6:1 Мэттьюс (Марнер, Хайман) – 43:58' (5x5) 6:2 Коулман (Гусев, Кэррик) – 52:00' (5x5) 6:3 Коулман (Батчер, Зейджак) – 55:35' (5x5) 6:4 Суббэн (Братт, Симмондс) – 58:02' (6x4) 7:4 Мэттьюс – 58:40' (en)
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