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Хет-трик Мэттьюса помог «Торонто» обыграть «Нью-Джерси», у Гусева – 1 очко

Хет-трик Мэттьюса помог «Торонто» обыграть «Нью-Джерси», у Гусева – 1 очко
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе победителей хет-триком отметился Остон Мэттьюс. За «Нью-Джерси» три шайбы забросил Блейк Коулман. Российский нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей.

«Торонто» прервал трёхматчевую серию поражений. «Нью-Джерси» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед кряду.

В параллельном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Расписание матчей НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Таварес (Сандин, Нюландер) – 05:18' (5x5)   2:0 Готье – 09:10' (5x5)   3:0 Хайман (Сандин, Спецца) – 19:56' (5x4)   4:0 Нюландер (Энгвалль, Таварес) – 22:12' (5x5)   4:1 Коулман (Вуд, Батчер) – 26:56' (5x5)   5:1 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 30:39' (5x4)   6:1 Мэттьюс (Марнер, Хайман) – 43:58' (5x5)   6:2 Коулман (Гусев, Кэррик) – 52:00' (5x5)   6:3 Коулман (Батчер, Зейджак) – 55:35' (5x5)   6:4 Суббэн (Братт, Симмондс) – 58:02' (6x4)   7:4 Мэттьюс – 58:40' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2020, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Коннор (Нику, Лайне) – 01:22' (5x5)   2:0 Рослович (Лаури, Дальстрём) – 14:24' (5x5)   3:0 Уилер (Пионк, Коннор) – 21:12' (5x4)   4:0 Коннор (Шайфли, Лайне) – 57:49' (en)
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