Хет-трик Мэттьюса помог «Торонто» обыграть «Нью-Джерси», у Гусева – 1 очко

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе победителей хет-триком отметился Остон Мэттьюс. За «Нью-Джерси» три шайбы забросил Блейк Коулман. Российский нападающий Никита Гусев отметился результативной передачей.

«Торонто» прервал трёхматчевую серию поражений. «Нью-Джерси» в свою очередь потерпел первое поражение после двух побед кряду.

В параллельном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Расписание матчей НХЛ.