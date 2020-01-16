Бакош: календарь «Адмирала» — это уже игры как в плей-офф

Лучший снайпер и бомбардир «Адмирала» Мартин Бакош подвёл итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «ястребов».
«Я думаю, что мы хорошо играли. Омск больше забил, но у нас были моменты, когда мы могли забить. Играли, я думаю, в целом неплохо. Болельщики поддерживали нас. Жаль, что очки не взяли.
Начали плохо. Не знаю зачем, но уже 2-3 игры так. Но хорошо, что команда не расслаблялась и мы добавляли в скорости и в пас лучше играли. Были моменты, просто не забили.
Сложный календарь? Это для всех хоккеистов хорошо. Это уже игры как в плей-офф. Я думаю, что все настроятся хорошо. Играть с Уфой, которая в четырёх очках перед нами, – там просто надо всё вытаскивать. Мы играем для таких игр», — цитирует Бакоша пресс-служба «Адмирала».
- 16 января 2020
-
18:04
-
17:36
-
17:27
-
16:52
-
16:35
-
16:21
-
16:15
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
15:02
-
14:37
-
14:25
-
14:08
-
14:00
-
13:35
-
13:14
-
13:05
-
12:34
-
12:06
-
12:01
-
11:50
-
11:20
-
11:01
-
10:36
-
10:16
-
10:00
-
09:36
-
09:25
-
09:13
-
08:55
-
08:30
-
08:01
-
07:45