Бакош: календарь «Адмирала» — это уже игры как в плей-офф

Лучший снайпер и бомбардир «Адмирала» Мартин Бакош подвёл итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «ястребов».

«Я думаю, что мы хорошо играли. Омск больше забил, но у нас были моменты, когда мы могли забить. Играли, я думаю, в целом неплохо. Болельщики поддерживали нас. Жаль, что очки не взяли.

Начали плохо. Не знаю зачем, но уже 2-3 игры так. Но хорошо, что команда не расслаблялась и мы добавляли в скорости и в пас лучше играли. Были моменты, просто не забили.

Сложный календарь? Это для всех хоккеистов хорошо. Это уже игры как в плей-офф. Я думаю, что все настроятся хорошо. Играть с Уфой, которая в четырёх очках перед нами, – там просто надо всё вытаскивать. Мы играем для таких игр», — цитирует Бакоша пресс-служба «Адмирала».