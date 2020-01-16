«Авангард» повторно обыграл «Адмирал», продлив победную серию до четырёх матчей

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» принимал «Авангард». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу омской команды, продлившей победную серию до четырёх матчей.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте первого периода, когда цели достиг бросок форварда гостей Алексея Потапова. «Ястребы» упрочили преимущество спустя семь минут благодаря голу Кирилла Семёнова.

Во втором отрезке хозяева отыграли одну шайбу после реализованного большинства Мартином Бакошем. Окончательный счёт установил нападающий «Авангарда» Сергей Шумаков, отличившийся в заключительной трети.

Для команд это был второй матч во Владивостоке за два дня. Вчера, 15 января, команда Боба Хартли также была сильнее, одержав победу со счётом 5:2.