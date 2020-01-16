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«Барыс» одержал третью победу подряд, обыграв «Металлург»

«Барыс» одержал третью победу подряд, обыграв «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0

В Нур-Султане завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» на стадионе «Барыс-Арена» одержал победу в матче с магнитогорским «Металлургом», встреча закончилась со счётом 4:3.

В первом периоде команды так и не сумели открыть счёт, но во второй двадцатиминутке хозяева забросили две шайбы. Отличились Линус Виделль и Даррен Диц. Гости перед сиреной на перерыв сократили отставание в счёте стараниями Андрея Нестрашила.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Виделль (Старченко) – 29:16' (5x5)   2:0 Диц (Охтамаа) – 34:55' (5x4)   2:1 Нестрашил (О'Делл, Расмуссен) – 39:37' (5x4)   3:1 Найт – 42:32' (5x5)   4:1 Старченко (Найт, Виделль) – 45:25' (5x5)   4:2 Нестрашил (Антипин, Филиппи) – 48:14' (5x5)   4:3 Антипин (Любимов, Расмуссен) – 56:41' (5x5)

В третьем периоде ситуация повторилась. Корбан Найт и Роман Старченко вновь увеличили преимущество «Барыса», а «Металлург» сократил отставание после того, как Нестрашил оформил дубль. В концовке Виктор Антипин подарил гостям надежду на овертайм, но спастись им не удалось.

«Барыс» одержал уже третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Металлург» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.

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