«Барыс» одержал третью победу подряд, обыграв «Металлург»

В Нур-Султане завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» на стадионе «Барыс-Арена» одержал победу в матче с магнитогорским «Металлургом», встреча закончилась со счётом 4:3.

В первом периоде команды так и не сумели открыть счёт, но во второй двадцатиминутке хозяева забросили две шайбы. Отличились Линус Виделль и Даррен Диц. Гости перед сиреной на перерыв сократили отставание в счёте стараниями Андрея Нестрашила.

В третьем периоде ситуация повторилась. Корбан Найт и Роман Старченко вновь увеличили преимущество «Барыса», а «Металлург» сократил отставание после того, как Нестрашил оформил дубль. В концовке Виктор Антипин подарил гостям надежду на овертайм, но спастись им не удалось.

«Барыс» одержал уже третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Металлург» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.