Хелльберг займёт место в воротах СКА в матче с «Йокеритом»

Сегодня, 16 января, в Санкт-Петербурге состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА будет принимать «Йокерит». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Йокерит».

Тренерские штабы определились с составами команд на эту встречу.

СКА:

Хелльберг (Мельничук);

Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;

Галенюк, Каблуков — Марченко — Морозов — Подколзин.

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Скленичка, Йоэнсуу — Регин — О`Нилл;

Лёв — Лепистё, Хаапала — Контиола — Йенсен;

Кивистё — Рясянен, Савинайнен — Хирвонен — Мозес;

Оксанен — Ниеми — Анттила.