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СКА — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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Хелльберг займёт место в воротах СКА в матче с «Йокеритом»

Хелльберг займёт место в воротах СКА в матче с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 16 января, в Санкт-Петербурге состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА будет принимать «Йокерит». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Йокерит».

Тренерские штабы определились с составами команд на эту встречу.

СКА:

Хелльберг (Мельничук);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;
Галенюк, Каблуков — Марченко — Морозов — Подколзин.

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Скленичка, Йоэнсуу — Регин — О`Нилл;
Лёв — Лепистё, Хаапала — Контиола — Йенсен;
Кивистё — Рясянен, Савинайнен — Хирвонен — Мозес;
Оксанен — Ниеми — Анттила.

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