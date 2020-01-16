Хелльберг займёт место в воротах СКА в матче с «Йокеритом»
Сегодня, 16 января, в Санкт-Петербурге состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА будет принимать «Йокерит». Встреча начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча СКА — «Йокерит».
Тренерские штабы определились с составами команд на эту встречу.
СКА:
Хелльберг (Мельничук);
Белов — Бенгтссон, Ткачёв — Лехтеря — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Карпов — Кемппайнен — Кетов;
Хафизуллин — Зуб, Кузьменко — Коскиранта — Глотов;
Галенюк, Каблуков — Марченко — Морозов — Подколзин.
«Йокерит»:
Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Скленичка, Йоэнсуу — Регин — О`Нилл;
Лёв — Лепистё, Хаапала — Контиола — Йенсен;
Кивистё — Рясянен, Савинайнен — Хирвонен — Мозес;
Оксанен — Ниеми — Анттила.
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