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Дубли Ратти и Бочарова помогли «Торпедо» обыграть московское «Динамо»

Дубли Ратти и Бочарова помогли «Торпедо» обыграть московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» в Нижнем Новгороде одержало победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

Уже на 23-й секунде москвичи вышли вперёд благодаря точному броску Вадима Шипачёва. Но ещё в первом периоде хозяева не только сравняли счёт, но и оказались в роли лидеров. Отличились Станислав Бочаров и Тай Ратти.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2020, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Шипачёв (Чайковски, Петерссон) – 00:23' (5x5)   1:1 Бочаров (Белевич, Орлов) – 13:46' (5x5)   2:1 Ратти (Шрёдер, Шенфельд) – 15:44' (5x4)   2:2 Яшкин (Хиетанен, Шипачёв) – 24:01' (5x5)   3:2 Аляев (Ратти, Шрёдер) – 25:33' (5x5)   3:3 Круглов (Алексеев, Зайцев) – 29:01' (5x5)   4:3 Бочаров (Баранцев, Ильин) – 34:56' (5x5)   4:4 Игумнов (Зайцев, Алексеев) – 45:44' (5x5)   5:4 Ратти (Шенфельд) – 52:36' (5x5)   6:4 Шор (Шенфельд) – 59:16' (en)

Во втором периоде Дмитрий Яшкин восстановил равновесие, но уже через минуту Артём Аляев вновь вывел хозяев вперёд. Далее команды обменялись точными бросками Ильи Круглова и Бочарова. В третьем периоде вновь произошёл обмен результативными атаками: Иван Игумнов сравнял счёт, но Ратти оформил дубль и принёс своей команде победу. Уже на последних секундах точку в матче поставил Денис Баранцев, забросивший шайбу в пустые ворота.

«Торпедо» одержало третью победу в пяти последних матчах. Для «Динамо» это поражение стало уже вторым подряд.

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