Дубли Ратти и Бочарова помогли «Торпедо» обыграть московское «Динамо»

«Торпедо» в Нижнем Новгороде одержало победу в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

Уже на 23-й секунде москвичи вышли вперёд благодаря точному броску Вадима Шипачёва. Но ещё в первом периоде хозяева не только сравняли счёт, но и оказались в роли лидеров. Отличились Станислав Бочаров и Тай Ратти.

Во втором периоде Дмитрий Яшкин восстановил равновесие, но уже через минуту Артём Аляев вновь вывел хозяев вперёд. Далее команды обменялись точными бросками Ильи Круглова и Бочарова. В третьем периоде вновь произошёл обмен результативными атаками: Иван Игумнов сравнял счёт, но Ратти оформил дубль и принёс своей команде победу. Уже на последних секундах точку в матче поставил Денис Баранцев, забросивший шайбу в пустые ворота.

«Торпедо» одержало третью победу в пяти последних матчах. Для «Динамо» это поражение стало уже вторым подряд.