Депутат, спутавший трансляции МЧМ, передал привет фанатам хоккея

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Дегтярёв, являющийся главой комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, пошутил после инцидента с трансляцией матча финала молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Дегтярёв после матча финала МЧМ-2020 Россия — Канада (3:4) поздравил российскую сборную с победой. Выяснилось, что депутат смотрел запись повтора финала 2011 года Россия — Канада, завершившегося победой россиян со счётом 5:4.
«Вчера на Послании Президента Федеральному собранию пересеклись с Михаилом Дегтярёвым. Он передаёт привет всем фанатам хоккея из 2011 года», — написала в своём телеграм-канале генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, выложив видео с Дегтярёвым.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В ролике Дегтярёв заявил, что смотрит финалы всех годов. Канделаки спросила у депутата, знает ли он, какой сейчас вообще год.
- 16 января 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:28
-
23:24
-
23:15
-
22:42
-
22:39
-
22:32
-
22:18
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:42
-
21:25
-
21:23
-
20:41
-
20:31
-
20:19
-
20:15
-
20:03
-
19:29
-
19:28
-
18:57
-
18:56
-
18:31
-
18:04
-
17:36
-
17:27
-
16:52
-
16:35
-
16:21
-
16:15
-
15:45
-
15:40
-
15:25