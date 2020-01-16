Депутат, спутавший трансляции МЧМ, передал привет фанатам хоккея

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Дегтярёв, являющийся главой комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, пошутил после инцидента с трансляцией матча финала молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Дегтярёв после матча финала МЧМ-2020 Россия — Канада (3:4) поздравил российскую сборную с победой. Выяснилось, что депутат смотрел запись повтора финала 2011 года Россия — Канада, завершившегося победой россиян со счётом 5:4.

«Вчера на Послании Президента Федеральному собранию пересеклись с Михаилом Дегтярёвым. Он передаёт привет всем фанатам хоккея из 2011 года», — написала в своём телеграм-канале генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, выложив видео с Дегтярёвым.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В ролике Дегтярёв заявил, что смотрит финалы всех годов. Канделаки спросила у депутата, знает ли он, какой сейчас вообще год.