Финал МЧМ-2011 Россия — Канада посмотрели 1,3 млн зрителей. Параллельно шёл финал МЧМ-2020

Трансляция финала МЧМ-2011 Россия — Канада на «Матч ТВ» собрала у экранов 1,3 млн зрителей, информирует «Рейтинг букмекеров». Встреча была показана 5 января параллельно с прямым эфиром финального матча этих же сборных на МЧМ-2020. При этом, по данным Mediascope, аудитория прямой трансляции матча на Первом канале составила 6,6 млн человек, или 4,9% населения России. Россия проиграла Канаде (3:4).



Напомним, все матчи группового этапа и четвертьфинальную встречу с командой Швейцарии на общедоступном телевидении показывал «Матч ТВ». Однако с полуфинала матчи сборной России в прямом эфире показывал уже Первый канал. «Матч ТВ» во время финала включил архивную запись матча Россия — Канада молодёжного чемпионата мира 2011 года, которая завершилась победой россиян — 5:3. В итоге после окончания матча многие болельщики начали праздновать победу сборной России.

В России многие подумали, что молодёжка выиграла золото. Люди смотрели старый матч Во время финала МЧМ-2020 наши телеканалы показывали два золотых матча Россия – Канада. Запутали футболиста Тарасова, да и не только его.