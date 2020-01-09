Финал МЧМ-2011 Россия — Канада посмотрели 1,3 млн зрителей. Параллельно шёл финал МЧМ-2020

Трансляция финала МЧМ-2011 Россия — Канада на «Матч ТВ» собрала у экранов 1,3 млн зрителей, информирует «Рейтинг букмекеров». Встреча была показана 5 января параллельно с прямым эфиром финального матча этих же сборных на МЧМ-2020. При этом, по данным Mediascope, аудитория прямой трансляции матча на Первом канале составила 6,6 млн человек, или 4,9% населения России. Россия проиграла Канаде (3:4).
Напомним, все матчи группового этапа и четвертьфинальную встречу с командой Швейцарии на общедоступном телевидении показывал «Матч ТВ». Однако с полуфинала матчи сборной России в прямом эфире показывал уже Первый канал. «Матч ТВ» во время финала включил архивную запись матча Россия — Канада молодёжного чемпионата мира 2011 года, которая завершилась победой россиян — 5:3. В итоге после окончания матча многие болельщики начали праздновать победу сборной России.
- 9 января 2020
-
20:30
-
20:12
-
20:04
-
19:58
-
19:42
-
19:16
-
19:14
-
19:01
-
18:46
-
18:33
-
18:00
-
17:40
-
17:35
-
17:25
-
16:58
-
16:27
-
16:11
-
15:33
-
15:14
-
15:01
-
14:47
-
14:31
-
14:05
-
13:40
-
13:21
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:59
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:22
-
10:00