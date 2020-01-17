Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес», у Прохоркина «-1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 13 минут и 54 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

Таким образом, «Флорида Пантерз» одержал третью победу подряд. «Лос-Анджелес Кингз» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе Скотиабанк-Арена и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1.