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Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес», у Прохоркина «-1»

Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес», у Прохоркина «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 13 минут и 54 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Флорида Пантерз» одержал третью победу подряд. «Лос-Анджелес Кингз» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе Скотиабанк-Арена и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дадонов (Юбердо, Барков) – 06:04' (5x4)   2:0 Ватрано (Тонинато, Хоффман) – 23:06' (5x5)   3:0 Мэтисон (Экблад) – 44:55' (5x4)   4:0 Бойл – 47:06' (5x5)   4:1 Иафалло (Даути, Копитар) – 51:42' (5x5)   4:2 Кемпе (Копитар, Тоффоли) – 55:08' (5x4)   4:3 Копитар (Прохоркин, Браун) – 57:20' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 2
Б
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Райан (Хэмоник, Дюбе) – 27:34' (5x5)   1:1 Нюландер (Таварес, Бэрри) – 48:35' (5x4)   1:2 Ткачук – 65:00' (ПБ)
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