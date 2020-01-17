Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Лос-Анджелес», у Прохоркина «-1»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 13 минут и 54 секунды и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
Таким образом, «Флорида Пантерз» одержал третью победу подряд. «Лос-Анджелес Кингз» в свою очередь потерпел третье поражение кряду.
В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла на стадионе Скотиабанк-Арена и завершилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дадонов (Юбердо, Барков) – 06:04' (5x4) 2:0 Ватрано (Тонинато, Хоффман) – 23:06' (5x5) 3:0 Мэтисон (Экблад) – 44:55' (5x4) 4:0 Бойл – 47:06' (5x5) 4:1 Иафалло (Даути, Копитар) – 51:42' (5x5) 4:2 Кемпе (Копитар, Тоффоли) – 55:08' (5x4) 4:3 Копитар (Прохоркин, Браун) – 57:20' (5x4)
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