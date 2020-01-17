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Дубль Кучерова и передача Сергачёва не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Миннесотой»

Дубль Кучерова и передача Сергачёва не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Миннесотой»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Тампы» дублем отличился российский нападающий Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Форвард Александр Волков провёл на площадке 7 минут и 28 секунд и результативными действиями не отметился.

«Миннесота» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Тампа» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.

В другом матче «Нэшвилл Предаторз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Паризе (Стаал, Сперджен) – 14:17' (5x4)   1:1 Кучеров (Сергачёв, Палат) – 27:42' (5x5)   2:1 Эрикссон Эк (Канин, Фолиньо) – 32:32'   3:1 Сутер (Гринвей) – 34:47' (5x5)   3:2 Кучеров – 49:32' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Мэнсон (Каше, Фаулер) – 10:01' (5x5)   0:2 Хенрик (Ракелль, Гецлаф) – 12:22' (5x5)   1:2 Арвидссон (Йози, Гримальди) – 13:56' (5x5)   1:3 Ракелль (Гецлаф, Фаулер) – 29:52' (5x5)   1:4 Грант (Рауни, Мэнсон) – 48:03' (4x5)   2:4 Гранлунд – 55:25' (5x5)
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