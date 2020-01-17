Дубль Кучерова и передача Сергачёва не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Миннесотой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Тампы» дублем отличился российский нападающий Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Форвард Александр Волков провёл на площадке 7 минут и 28 секунд и результативными действиями не отметился.

«Миннесота» прервала четырёхматчевую серию поражений. «Тампа» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три игры.

В другом матче «Нэшвилл Предаторз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.