Ковальчук догнал Фёдорова по голам в большинстве в НХЛ. Они делят 3-е место среди россиян

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук оформил дубль, первую из шайб забросив в большинстве. Для 36-летнего Ковальчука этот гол стал 144-м за карьеру в НХЛ при игре в большинстве, что является третьим результатом в истории лиги среди российских нападающих. Илья повторил результат завершившего карьеру Сергея Фёдорова.

Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (258), второе место занимает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (146).