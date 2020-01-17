Ковальчук догнал Фёдорова по голам в большинстве в НХЛ. Они делят 3-е место среди россиян
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук оформил дубль, первую из шайб забросив в большинстве. Для 36-летнего Ковальчука этот гол стал 144-м за карьеру в НХЛ при игре в большинстве, что является третьим результатом в истории лиги среди российских нападающих. Илья повторил результат завершившего карьеру Сергея Фёдорова.
Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (258), второе место занимает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (146).
Ковальчук оформил первый дубль за «Монреаль». Видео
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