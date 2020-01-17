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Результаты матчей НХЛ за 16 января 2020 года

Результаты матчей НХЛ за 16 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя 13 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Овечкин (Карлсон, Бекстрём) – 15:17' (5x3)   2:0 Овечкин (Бекстрём) – 19:08' (5x5)   3:0 Хагелин (Эллер, Паник) – 20:16' (5x5)   3:1 Симмондс (Хишир, Батчер) – 21:08' (5x5)   3:2 Коулман (Зейджак) – 43:34' (4x5)   4:2 Врана – 46:42' (5x5)   5:2 Овечкин (Уилсон, Карлсон) – 55:42' (5x5)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Калгари Флэймз» — 1:2 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 2
Б
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Райан (Хэмоник, Дюбе) – 27:34' (5x5)   1:1 Нюландер (Таварес, Бэрри) – 48:35' (5x4)   1:2 Ткачук – 65:00' (ПБ)

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Фараби (Питлик, Буннаман) – 18:47' (5x5)   1:1 Татар (Дано, Шьяро) – 19:05' (5x5)   1:2 Ковальчук (Казинс, Уэбер) – 22:08' (5x4)   1:3 Лехконен (Дано, Татар) – 22:19' (5x5)   1:4 Ковальчук (Дано, Татар) – 51:13' (5x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3. Подопечные Дэвида Куинна одержали вторую победу в дерби кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Бейли (Джонстон, Кюнхакль) – 19:09' (5x5)   1:1 Зибанеджад – 32:46' (5x4)   1:2 Деанджело – 44:16' (5x5)   2:2 Бовиллье (Пулок, Нельсон) – 52:40' (4x4)   2:3 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 59:35' (5x4)

«Флорида Пантерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Дадонов (Юбердо, Барков) – 06:04' (5x4)   2:0 Ватрано (Тонинато, Хоффман) – 23:06' (5x5)   3:0 Мэтисон (Экблад) – 44:55' (5x4)   4:0 Бойл – 47:06' (5x5)   4:1 Иафалло (Даути, Копитар) – 51:42' (5x5)   4:2 Кемпе (Копитар, Тоффоли) – 55:08' (5x4)   4:3 Копитар (Прохоркин, Браун) – 57:20' (5x4)

«Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Бемстрём (Аткинсон, Гавриков) – 01:07' (5x5)   1:1 Нечас (Валльмарк) – 28:38' (5x5)   2:1 Аткинсон (Веннберг, Нутиваара) – 44:51' (5x5)   2:2 Стаал (Терявяйнен, Гардинер) – 47:05' (5x5)   3:2 Фолиньо – 58:19' (5x5)

«Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Симон, Джонсон) – 00:24' (5x5)   1:1 Курали (Кульман, Макэвой) – 10:03' (5x5)   2:1 Линдхольм (Кульман) – 12:16' (5x5)   3:1 Бержерон (Пастрняк) – 43:19' (5x5)   4:1 Маршан (Пастрняк) – 59:07' (en)

«Оттава Сенаторз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:4. Хозяева продлили серию поражений до девяти матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Штястны (Стоун, Шмидт) – 00:34' (5x5)   0:2 Стоун (Пасиоретти) – 38:55' (5x5)   0:3 Стивенсон – 45:50' (4x5)   1:3 Наместников (Тирни, Браун) – 46:50' (5x5)   1:4 Ривз (Каррье) – 49:23' (5x5)   2:4 Браун (Уайт, Шабо) – 52:30' (5x4)

«Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс» — 2:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Мэнсон (Каше, Фаулер) – 10:01' (5x5)   0:2 Хенрик (Ракелль, Гецлаф) – 12:22' (5x5)   1:2 Арвидссон (Йози, Гримальди) – 13:56' (5x5)   1:3 Ракелль (Гецлаф, Фаулер) – 29:52' (5x5)   1:4 Грант (Рауни, Мэнсон) – 48:03' (4x5)   2:4 Гранлунд (Тинорди) – 55:25' (4x5)

«Миннесота Уайлд» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Паризе (Стаал, Сперджен) – 14:17' (5x4)   1:1 Кучеров (Сергачёв, Палат) – 27:42' (5x5)   2:1 Эрикссон Эк (Канин, Фолиньо) – 32:32' (5x5)   3:1 Сутер (Гринвей) – 34:47' (5x5)   3:2 Кучеров (Стэмкос, Чирелли) – 49:32' (5x4)

«Даллас Старз» — «Баффало Сэйбрз» — 1:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Веси (Райнхарт, Айкел) – 07:01' (5x5)   1:1 Бенн (Хейсканен, Сегин) – 24:28' (5x5)   1:2 Далин (Йокихарью, Окпосо) – 36:10' (5x5)   1:3 Фролик (Лазар, Ристолайнен) – 57:44' (en)   1:4 Гиргенсонс (Окпосо) – 59:50' (en)

«Колорадо Эвеланш» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ничушкин (Бураковски) – 00:45' (5x5)   2:0 Макар (Кадри) – 19:57' (5x5)   3:0 Грейвз (Каменев) – 29:59' (5x5)   4:0 Калверт (Белльмар) – 32:42' (4x5)

«Аризона Койотс» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Дворак (Холл, Экман-Ларссон) – 07:59' (5x5)   1:1 Хорват (Хьюз, Петтерссон) – 15:01' (5x4)   2:1 Виртанен (Миллер, Петтерссон) – 35:49' (5x5)   3:1 Пирсон (Эрикссон, Эдлер) – 59:15' (en)
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