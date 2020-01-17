Результаты матчей НХЛ за 16 января 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, включивший в себя 13 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Калгари Флэймз» — 1:2 Б.

«Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:4.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:3. Подопечные Дэвида Куинна одержали вторую победу в дерби кряду.

«Флорида Пантерз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:2.

«Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:1.

«Оттава Сенаторз» — «Вегас Голден Найтс» — 2:4. Хозяева продлили серию поражений до девяти матчей.

«Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс» — 2:4.

«Миннесота Уайлд» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2.

«Даллас Старз» — «Баффало Сэйбрз» — 1:4.

«Колорадо Эвеланш» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:0.

«Аризона Койотс» — «Ванкувер Кэнакс» — 1:3.