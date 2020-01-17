Савицкис: обещаю, Рига придумает на Неделю звёзд что-нибудь интересное

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал решение КХЛ провести Неделю звёзд в 2021 году в Риге (Латвия).

«Действительно, этот вечер удался. Очень рад, что через год Рига станет столицей хоккея. В 2021 году пройдёт уже девять лет с того момента, когда мы принимали Матч звезд КХЛ. Будем очень внимательно следить за шоу, которое подарит зрителям Москва. Мы тоже хотим провести Матч звёзд на достойном уровне. Обещаю, мы обязательно придумаем что-нибудь интересное. Рига — очень гостеприимный город. Приезжайте, ждём вас на Неделе звёзд КХЛ», — цитирует Савицкиса пресс-служба КХЛ.

На проведение Недели звёзд в 2021 году претендовали также Хельсинки и Санкт-Петербург.