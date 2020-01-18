Метсола: было бы круто, если бы в плей-офф «Салават Юлаев» попал на «Ак Барс»

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола поделился мнением о проблемах уфимского клуба и перспективах команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиге.
«Я думаю, нам поможет небольшой перерыв. Нам нужно изменить многое.
Могу ли представить, что не попадём в плей-офф? Я верю, что мы там будем. Когда ты попадаешь в плей-офф, неважно, на каком месте ты закончил регулярку – всё начинается заново. Поэтому для нас главным будет попасть в первую восьмёрку.
Есть вероятность, что попадём на «Ак Барс»? О, это было бы круто. Мне всегда очень нравится «зелёное дерби». Посмотрим.
Умарк? Я думаю, что он ещё не определился. По крайней мере, сам Линус ни с кем не обсуждал своё будущее. Все мысли — только о нынешнем сезоне», — приводит слова Метсолы «БИЗНЕС Online».
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