Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Метсола: было бы круто, если бы в плей-офф «Салават Юлаев» попал на «Ак Барс»

Метсола: было бы круто, если бы в плей-офф «Салават Юлаев» попал на «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола поделился мнением о проблемах уфимского клуба и перспективах команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиге.

«Я думаю, нам поможет небольшой перерыв. Нам нужно изменить многое.

Могу ли представить, что не попадём в плей-офф? Я верю, что мы там будем. Когда ты попадаешь в плей-офф, неважно, на каком месте ты закончил регулярку – всё начинается заново. Поэтому для нас главным будет попасть в первую восьмёрку.

Есть вероятность, что попадём на «Ак Барс»? О, это было бы круто. Мне всегда очень нравится «зелёное дерби». Посмотрим.

Умарк? Я думаю, что он ещё не определился. По крайней мере, сам Линус ни с кем не обсуждал своё будущее. Все мысли — только о нынешнем сезоне», — приводит слова Метсолы «БИЗНЕС Online».

Метсола: для вратаря физическая подготовка не играет главной роли
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020