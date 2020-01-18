Кроуфорд: люди не знают, как вкалывает Кейн. Он близок к тому, чтобы стать лучшим в мире

Голкипер клуба «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд поделился мнением об игре своего партнёра по команде, нападающего Патрика Кейна.



«Многие обращают внимание только на его эффектные голы и его реакцию. Но люди не знают, что стоит за этим. Они не знают, как Патрик вкалывает летом, как он работал всю жизнь ради того, чтобы стать тем, кем он сейчас является. За всем этим стоят выматывающие тренировки и занятия. Не получится добиться всего этого, просто надев коньки и взяв в руки клюшку. Надо посвятить хоккею всю жизнь, нужно изучить другие команды, всех вратарей. Он обожает хоккей и хочет быть лучшим в мире. И он очень близок к этому», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

