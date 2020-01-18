Матч звёзд КХЛ: дивизион Тарасова победил в «Круге на скорость»

Команда дивизиона Тарасова победила в конкурсе «Круг на скорость» на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги. Победу команде принёс молодой игрок Егор Анисимов.



Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея.



Правила конкурса



На стартовую синюю линию в одном направлении одновременно выходят два хоккеиста из разных команд. Траектории трасс для забега проходят по границам площадки, разделённой пополам по длине.



Задача — опередить соперника и показать наилучшее время. Если забег заканчивается вничью, каждой из команд начисляется по одному очку. Хоккеист, показавший самое быстрое время, пробегает круг по границе всей площадки в попытке побить рекорд Энвера Лисина (12,45 секунды). Если по итогам основной части соревнований будет два участника с одинаковым результатом, оба пробегают круг по границе площадки в попытке побить рекорд.



Победитель каждого забега получает одно очко. Команда, игрок которой показал наилучшее время, получает одно бонусное очко. Если самый быстрый хоккеист побьёт рекорд Лисина, его команде будет добавлено ещё одно бонусное очко.