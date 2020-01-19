НХЛ назвала финал Запада «Чикаго» — «Лос-Анджелес» в 2014 году серией десятилетия

Национальная хоккейная лига признала финал Западной конференции 2014 года между «Чикаго Блэкхоукс» и «Лос-Анджелес Кингз» лучшей серией десятилетия.

В первом матче «Блэкхоукс» победили дома со счетом 3:1, повели во втором матче 2:0, но затем пропустили шесть шайб подряд и проиграли 2:6. В следующих двух поединках «Кингз» победили дома 4:3 и 5:2, выйдя вперед в серии 3-1. Во втором овертайме матча под номером пять, на стадионе «Юнайтед Центр» нападающий «Чикаго» Михал Гандзуш отличился на третьей минуте овертайма и принёс своей команде победу со счетом 5:4. В шестой игре нападающий Патрик Кейн забил на 17-й минуте третьего периода и принёс «Блэкхоукс» победу со счетом 4:3.

В решающей игре «Чикаго» вёл со счетом 2:0, 3:2 и 4:3. Но решающий момент произошёл после броска защитника «Кингз» Алека Мартинеса от синей линии, после которого шайба рикошетом от защитника «Блэкхокс» залетела в ворота Кори Кроуфорда и вывела «Лос-Анджелес» в финал Кубка.

По итогу «Лос-Анджелес» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2013/2014, обыграв в финале клуб Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 4-1 в серии.