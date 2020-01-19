Гол Дадонова и 27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Сергей Бобровский совершил 27 сейвов.

Таким образом, «Детройт» потерпел четвёртое поражение кряду. «Флорида» в свою очередь продлила победную серию до четырёх игр.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Флорида Пантерз» сыграет с «Миннесотой Уайлд».

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:1.