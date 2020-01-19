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Гол Дадонова и 27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»

Гол Дадонова и 27 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Детройт»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Российский нападающий Евгений Дадонов забил гол. Голкипер Сергей Бобровский совершил 27 сейвов.

Таким образом, «Детройт» потерпел четвёртое поражение кряду. «Флорида» в свою очередь продлила победную серию до четырёх игр.

В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Флорида Пантерз» сыграет с «Миннесотой Уайлд».

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Дадонов (Юбердо, Браун) – 17:15' (5x5)   0:2 Писик (Экблад, Ватрано) – 18:40' (5x5)   1:2 Ларкин (Хельм) – 25:15' (5x5)   1:3 Барков (Яндл, Юбердо) – 53:05' (5x4)   1:4 Мальгин (Ватрано, Хоффман) – 58:12' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Конечны (ван Римсдайк, Жиру) – 03:48' (5x5)   2:0 Конечны (ван Римсдайк, Кутюрье) – 23:44' (5x5)   3:0 Фараби (Нисканен, Санхайм) – 32:08' (5x4)   3:1 Браун – 45:06' (5x5)   4:1 ван Римсдайк (Жиру, Хейз) – 48:09' (5x4)
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