Гол Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Вегас»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счётом 5:4.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук забил гол в основное время и реализовал послематчевый буллит.

«Монреаль» одержал четвёртую победу за последние пять матчей. «Вегас» в свою очередь потерпел пятое поражение за последние шесть игр.

В следующем матче НХЛ «Монреаль Канадиенс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Бостон Брюинз».

Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».