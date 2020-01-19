Гол Ковальчука помог «Монреалю» обыграть «Вегас»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счётом 5:4.
Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук забил гол в основное время и реализовал послематчевый буллит.
«Монреаль» одержал четвёртую победу за последние пять матчей. «Вегас» в свою очередь потерпел пятое поражение за последние шесть игр.
В следующем матче НХЛ «Монреаль Канадиенс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Бостон Брюинз».
Расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Казинс (Уис) – 05:51' (5x5) 2:0 Ковальчук (Дано) – 12:33' (5x5) 3:0 Армиа (Кулак, Доми) – 18:05' (5x5) 3:1 Маршессо (Смит, Теодор) – 29:08' (5x5) 3:2 Штястны – 34:47' (5x5) 4:2 Казинс (Уис) – 49:40' (5x5) 4:3 Пасиоретти (Теодор) – 58:03' (5x5) 4:4 Смит (Штястны, Теодор) – 59:53' 5:4 Татар – 65:00' (ПБ)
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