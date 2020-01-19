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Дивизион Чернышева победил по буллитам дивизион Харламова в матче за 3-е место

Дивизион Чернышева победил по буллитам дивизион Харламова в матче за 3-е место
Хоккей / КХЛ 0

В эти минуты в Москве проходит ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ. В матче за третье место встретились команды дивизиона Чернышева и дивизиона Харламова. Матч завершился победой дивизиона Чернышева со счётом 9:8 Б.

В составе победителей дубль оформил Кирилл Семёнов. Ещё по шайбе забросили Никита Сошников, Линус Умарк, Брэндон Ип, Гинек Зогорна, Вячеслав Войнов и Адам Альмквист.

В составе дивизиона Харламова Павел Порядин оформил дубль. Ещё по шайбе на свои счета записали Кристиан Хенкель, Никита Гончаров, Деннис Расмуссен, Найджел Доус и Лукаш Седлак.

В финале сыграют команды дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова. Этот матч начался в 19:00 мск.

Фонбет КХЛ - Матч Звёзд. За 3-е место
19 января 2020, воскресенье. 18:10 МСК
Дивизион Чернышева
Окончен
9 : 8
Б
Дивизион Харламова
1:0 Ип (Альмквист) – 03:40' (5x5)   1:1 Порядин (Зарипов) – 05:08' (5x5)   1:2 Хенкель (Седлак) – 07:51' (5x5)   2:2 Сошников (Умарк) – 08:56' (5x5)   2:3 Гончаров – 09:21' (5x5)   2:4 Расмуссен – 11:05' (5x5)   3:4 Семёнов (Чинахов) – 13:52' (5x5)   3:5 Доус (Бэйлен, Гончаров) – 14:10' (5x5)   4:5 Зогорна (Ип) – 14:57' (5x5)   4:6 Седлак (Расмуссен, Хенкель) – 15:45' (5x5)   4:7 Порядин (Зарипов) – 16:01' (5x5)   5:7 Умарк – 16:07' (5x5)   6:7 Войнов – 17:06' (5x5)   7:7 Семёнов (Войнов) – 17:44' (5x5)   7:8 Доус (Бэйлен) – 18:29' (5x5)   8:8 Альмквист – 19:18' (5x5)   9:8 Чинахов – 20:00' (ПБ)
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