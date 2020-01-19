Дивизион Чернышева победил по буллитам дивизион Харламова в матче за 3-е место

В эти минуты в Москве проходит ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ. В матче за третье место встретились команды дивизиона Чернышева и дивизиона Харламова. Матч завершился победой дивизиона Чернышева со счётом 9:8 Б.

В составе победителей дубль оформил Кирилл Семёнов. Ещё по шайбе забросили Никита Сошников, Линус Умарк, Брэндон Ип, Гинек Зогорна, Вячеслав Войнов и Адам Альмквист.

В составе дивизиона Харламова Павел Порядин оформил дубль. Ещё по шайбе на свои счета записали Кристиан Хенкель, Никита Гончаров, Деннис Расмуссен, Найджел Доус и Лукаш Седлак.

В финале сыграют команды дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова. Этот матч начался в 19:00 мск.