Дивизион Чернышева победил по буллитам дивизион Харламова в матче за 3-е место
В эти минуты в Москве проходит ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ. В матче за третье место встретились команды дивизиона Чернышева и дивизиона Харламова. Матч завершился победой дивизиона Чернышева со счётом 9:8 Б.
В составе победителей дубль оформил Кирилл Семёнов. Ещё по шайбе забросили Никита Сошников, Линус Умарк, Брэндон Ип, Гинек Зогорна, Вячеслав Войнов и Адам Альмквист.
В составе дивизиона Харламова Павел Порядин оформил дубль. Ещё по шайбе на свои счета записали Кристиан Хенкель, Никита Гончаров, Деннис Расмуссен, Найджел Доус и Лукаш Седлак.
В финале сыграют команды дивизиона Боброва и дивизиона Тарасова. Этот матч начался в 19:00 мск.
Фонбет КХЛ - Матч Звёзд. За 3-е место
19 января 2020, воскресенье. 18:10 МСК
Дивизион Чернышева
Окончен
9 : 8
Б
Дивизион Харламова
1:0 Ип (Альмквист) – 03:40' (5x5) 1:1 Порядин (Зарипов) – 05:08' (5x5) 1:2 Хенкель (Седлак) – 07:51' (5x5) 2:2 Сошников (Умарк) – 08:56' (5x5) 2:3 Гончаров – 09:21' (5x5) 2:4 Расмуссен – 11:05' (5x5) 3:4 Семёнов (Чинахов) – 13:52' (5x5) 3:5 Доус (Бэйлен, Гончаров) – 14:10' (5x5) 4:5 Зогорна (Ип) – 14:57' (5x5) 4:6 Седлак (Расмуссен, Хенкель) – 15:45' (5x5) 4:7 Порядин (Зарипов) – 16:01' (5x5) 5:7 Умарк – 16:07' (5x5) 6:7 Войнов – 17:06' (5x5) 7:7 Семёнов (Войнов) – 17:44' (5x5) 7:8 Доус (Бэйлен) – 18:29' (5x5) 8:8 Альмквист – 19:18' (5x5) 9:8 Чинахов – 20:00' (ПБ)
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