Козлов подарил Хартли клюшку Третьяка
Прославленный хоккеист, тренер «Авангарда» Вячеслав Козлов подарил главному тренеру «Авангарда» Бобу Хартли клюшку легендарного советского голкипера Владислава Третьяка. Этой клюшкой Третьяк играл в 70-е годы прошлого века.
Во время ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея КХЛ Третьяк подписал клюшку для Хартли.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Авангарда».
На Матче звёзд КХЛ Хартли возглавил команду дивизиона Чернышева. На мини-турнире подопечные Хартли заняли третье место, победив по буллитам дивизион Харламова (9:8 Б).
В матче за первое место сыграют команды дивизиона Тарасова и дивизиона Боброва.
Неделя звёзд хоккея КХЛ проходит в Москве на домашнем стадионе «Динамо».
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