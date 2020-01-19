Козлов подарил Хартли клюшку Третьяка

Прославленный хоккеист, тренер «Авангарда» Вячеслав Козлов подарил главному тренеру «Авангарда» Бобу Хартли клюшку легендарного советского голкипера Владислава Третьяка. Этой клюшкой Третьяк играл в 70-е годы прошлого века.

Во время ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея КХЛ Третьяк подписал клюшку для Хартли.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Авангарда».

На Матче звёзд КХЛ Хартли возглавил команду дивизиона Чернышева. На мини-турнире подопечные Хартли заняли третье место, победив по буллитам дивизион Харламова (9:8 Б).

В матче за первое место сыграют команды дивизиона Тарасова и дивизиона Боброва.

Неделя звёзд хоккея КХЛ проходит в Москве на домашнем стадионе «Динамо».