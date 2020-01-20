Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 19 января 2020 года
19 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. В играх приняли участие семь российских хоккеистов. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился «слепой» результативной передачей, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников записал в актив заброшенную шайбу, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 29 из 31 броска во встрече с «Коламбус Блю Джекетс».
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|29 из 31
|93,5%
|1:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Малкин (н)
А. Свечников (н)
Куликов (з)
Гавриков (з)
Панарин (н)
Бучневич
|«Питтсбург»
«Каролина»
«Виннипег»
«Коламбус»
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
|0+1
1+0
0
0
0
0
|0
+1
-1
+1
-1
0
|0
0
2
0
0
0
|1
3
0
0
4
0
|3
1
9
2
0
3
|0
2
4
1
0
1
|54%
-
-
-
-
-
|21.35
17.39
22.12
19.17
19.10
15.50
Читайте также
- 20 января 2020
-
12:06
-
11:40
-
11:20
-
11:15
-
10:50
-
10:34
-
09:56
-
09:43
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:57
-
08:36
-
08:15
-
07:48
-
07:27
-
06:52
-
06:14
-
05:46
-
04:39
-
03:58
-
01:34
- 19 января 2020
-
23:49
-
23:30
-
23:14
-
22:26
-
22:13
-
21:04
-
20:56
-
20:47
-
20:43
-
20:39
-
20:23
-
20:07
-
20:02
Партнерский контент