Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 19 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 19 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

19 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. В играх приняли участие семь российских хоккеистов. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился «слепой» результативной передачей, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников записал в актив заброшенную шайбу, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 29 из 31 броска во встрече с «Коламбус Блю Джекетс».

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Шестёркин«Рейнджерс»29 из 3193,5%1:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Малкин (н)

А. Свечников (н)

Куликов (з)

Гавриков (з)

Панарин (н)

Бучневич		«Питтсбург»

«Каролина»

«Виннипег»

«Коламбус»

«Рейнджерс»

«Рейнджерс»		0+1

1+0

0

0

0

0		0

+1

-1

+1

-1

0		0

0

2

0

0

0		1

3

0

0

4

0		3

1

9

2

0

3		0

2

4

1

0

1		54%

-

-

-

-

-		21.35

17.39

22.12

19.17

19.10

15.50
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020