Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 19 января 2020 года

19 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча. В играх приняли участие семь российских хоккеистов. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился «слепой» результативной передачей, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников записал в актив заброшенную шайбу, вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 29 из 31 броска во встрече с «Коламбус Блю Джекетс».

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Шестёркин «Рейнджерс» 29 из 31 93,5% 1:2