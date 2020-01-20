Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала трёх звёзд минувшей игровой недели. Организация отметила российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Российский форвард стал первой звездой недели. В трёх играл он набрал 8 (8+0) очков. В двух матчах подряд он оформил по хет-трику. Овечкин забросил 692-ю шайбу В НХЛ. Он делит 9-ю строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ со Стивом Айзерманом, а рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки.

Второй звездой признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин. Он одержал три победы в трёх матчах, пропуская в среднем лишь 0,67 шайбы за матч.

Третьей звездой стал форвард «Чикаго Блэк Хоукс» Джонатан Тэйвз. Он в четырёх матчах набрал 9 (3+6) очков.