Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала трёх звёзд минувшей игровой недели. Организация отметила российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
Российский форвард стал первой звездой недели. В трёх играл он набрал 8 (8+0) очков. В двух матчах подряд он оформил по хет-трику. Овечкин забросил 692-ю шайбу В НХЛ. Он делит 9-ю строчку в списке лучших снайперов в истории НХЛ со Стивом Айзерманом, а рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки.
Второй звездой признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин. Он одержал три победы в трёх матчах, пропуская в среднем лишь 0,67 шайбы за матч.
Третьей звездой стал форвард «Чикаго Блэк Хоукс» Джонатан Тэйвз. Он в четырёх матчах набрал 9 (3+6) очков.
«Мы смотрим за, возможно, лучшим снайпером в истории. Цените это». Америка — об Овечкине
«Вашингтон» уже ломает голову, как отмечать очередной исторический рубеж своего капитана.
Читайте также
- 20 января 2020
-
20:22
-
20:17
-
19:57
-
19:08
-
18:33
-
17:56
-
17:45
-
17:29
-
17:08
-
16:45
-
16:39
-
16:20
-
16:14
-
15:39
-
14:57
-
14:36
-
14:04
-
13:55
-
13:23
-
13:08
-
12:40
-
12:06
-
11:40
-
11:20
-
11:15
-
10:50
-
10:34
-
09:56
-
09:43
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:57
-
08:36
-
08:15
Партнерский контент